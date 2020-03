Saison-Fazit von Pinguin-Urgestein Schymaniski : „Das war eine Knochensaison“

Info

Ehe sich die Pinguine in den Urlaub verabschieden können, stehen für sie noch einige Pflichtermine und eine Mannschaftstour auf dem Programm. Am Montagabend waren die vielen ehrenamtlichen Helfer in der Yayla-Arena zu Gast und tummelten sich mit einigen Spielern auf dem Eis. Am Mittwoch und Donnerstag besuchen die Spieler rKrefelder Schulen. Am Donnerstagnachmittag machen sich die meisten Spieler auf den Weg zu einer Mannschaftstour. Ziel ist die niederländische Metropole Amsterdam. Am Freitag müssen sie rechtzeitig zurück sein, wenn am Abend an der Yayla-Arena die Saisonabschlussparty stattfindet. Vielleicht will Matthias Roos vorher bekannt geben, von welchen Spielern, die keinen Vertrag mehr erhalten, sich die Fans verabschieden können.

Trainer Pierre Beaulieu antwortete am Sonntag auf die Frage nach seiner Zukunft: „Ich werde in dieser Woche zunächst mal mit allen Spielern Einzelgespräche führen. Sobald ich dann weiß, wie es hier in Krefeld weitergehen soll, werde ich weitere Gespräche mit Matthias Roos führen.“ Grundsätzlich sei er bereit, zu bleiben: „In welcher Funktion, müssen wir dann sehen. Titel spielen für mich dabei keine Rolle. Die Chemie mit den Personen, mit denen ich zusammenarbeite, muss stimmen. Mit Brandon Reid, den ich vorher ja auch nicht kannte, hat das prima funktioniert.“