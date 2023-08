Zwei positive Nachrichten Neuer Gesellschafter für die Pinguine

Seinem Ziel, die KEV Pinguine Eishockey GmbH wirtschaftlich auf breitere und stabilere Füße zu stellen, ist Hauptgesellschafter Peer Schopp ein Stück näher gekommen. Mit Marc Wirichs, Sohn der Unternehmerfamilie Wirichs, die in der Vergangenheit mehrere Super- und Baumärkte in Deutschland besaß und die Pinguine bereits in den 90er-Jahren langjährig als Sponsor unterstützt hat, erweitert den Kreis der Gesellschafter und übernimmt einen kleinen Anteil der Kinecon Holding an der GmbH. Geschäftsführer Peer Schopp und die übrigen Gesellschafter begrüßen den Zuwachs und freuen sich darüber, dass ihr Appell an die Unternehmer Krefelds Gehör gefunden hat.