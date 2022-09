Krefeld Pinguine : Zach Magwood fühlt sich im 3M-Sturm wohl

Hier schlug der 3M-Sturm gegen Regensburg durch Kael Mouillierat (re.) zum 1:0 zu. Zach Magwood (li.) und Marcel Müller jubeln. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Der Kanadier der Pinguine profitiert von der Erfahrung seiner beiden Reihen-Kollegen Müller und Mouillierat. Freitag geht es für die Krefelder zum Spitzenreiter Kaufbeuren. Sonntag steigt in der Yayla-Arena der erste Saisonhöhepunkt.

Gleich das dritte Spiel-Wochenende der neuen DEL2-Saison hat es aus Sicht der Pinguine in sich. Am Freitag sind die Krefelder beim Überraschungs-Spitzenreiter ESV Kaufbeuren zu Gast, den sie mit einem Sieg vom Platz an der Sonne verdrängen können. Bisher gab es im Allgäu fünf Duelle zwischen beiden Teams. Viermal gingen dabei die Punkte mit auf den Weg an den Niederrhein. 47 Stunden später sind die Kassel Huskies in der Yayla-Arena zu Gast. Das dritte Heimspiel der Schwarz-Gelben ist gleichzeitig der erste Höhepunkt der neuen Eiszeit. Da am Montag Feiertag ist, könnte die Zuschauerzahl über 4000 liegen. Die Fans aus Nordhessen wollen mit mehreren Bussen anreisen.

Gerade in diesen schweren Topspielen wird es darauf ankommen, dass der 3M-Sturm Müller/Magwood/Mouillierat weiter trifft. Zach Magwood, der in Selb das Tor des Abends erzielte und am Sonntag gegen Weißwasser gleich dreimal ins Tor traf, sparte am Donnerstag auf der Pressekonferenz des Klubs nicht mit Lob für seine beide Mitspieler: „Beide bringen sehr viel Erfahrung mit, von der ich profitiere. Mir war klar, als der Trainer uns in eine Reihe gestellt hat, dass ich mehr die aktivere Rolle mit Zug zum Tor übernehmen werde. Beide machen mir die Arbeit leicht.“ Es sei natürlich klar, dass man nach drei Toren in einem Spiel noch mehr Selbstvertrauen bekommt. „Insgesamt ist es für mich nach dem Wechsel von der österreichischen Liga in die DEL2 leichter als damals von Kanada nach Österreich“, sagte der 24-jährige Torjäger.

Info Matthias Bittner im Tor der U20 des KEV U18-Nationaltorwart Matthias Bittner steht am Samstag im DNL-Team des KEV im Tor. Der 18-jährige gebürtige Bad Aiblinger, der im Sommer 2021 aus Rosenheim nach Krefeld wechselte, sitzt ansonsten mittels einer Förderlizenz bei den Pinguinen als Back-up-Torhüter auf der Bank. Beim Vorbereitungsturnier der Pinguine in der Slowakei zeigte er starke Leistungen und empfahl sich dabei für Einsätze in der DEL2.

Damit die Last des Toreschießens nicht nur auf den Schultern des 3M-Sturms liegt, will Trainer Leif Strömberg die anderen drei Reihen etwas umbauen. So sollen Edi Lewandowski und Mike Fischer als Center die Reihen tauschen. Dass die Gegner jetzt alles dafür tun, den 3M-Sturm auszuschalten, bereitet dem Coach keine Sorgen: „Das können sie ruhig tun. Sie werden schon merken, wie schwer das ist.“ Ob das auch die Allgäuer so sehen? Die gelten als defensivstark und kassierten erst drei Gegentreffer. Daran beteiligt waren auch beide Torhüter.

Auch wenn Strömberg immer wieder betont, dass sich sein Team noch verbessern müsse, ist er unter dem Strich nicht unzufrieden. Das gilt besonders für die Abwehr, in der Verteidiger David Trinkberger nach seiner kurzen Verletzungspause am Freitag wieder zurückkehrt. Die Qual der Wahl hat der Schwede aktuell auf der Torwartposition. Eventuell könnte Hendrik Hane am Freitag mit in den Mannschaftsbus steigen, da die DEG bereits am Donnerstag gegen Iserlohn spielte. „Darüber werden wir am Abend nach dem Spiel sprechen“, sagte Strömberg.

Ein Festtag vor dem Feiertag könnte es am Sonntag ab 18.30 Uhr an der Westparkstraße geben. Mit den Kassel Huskies ist ein Konkurrent aus alten gemeinsamen DEL-Zeiten zu Gast. Gegen kein Team der aktuellen DEL2 kreuzten die Pinguine so häufig die Schläger wie gegen die Nordhessen. Von den 54 Duellen gewannen sie 33.

Die Huskies sind nach schwachem Saisonstart in die Erfolgsspur geraten und gewannen am Mittwoch ihr Heimspiel gegen Freiburg mit 4:0. Ein Wiedersehen gibt es am Sonntag gleich mit einem halben Dutzend Ex-Krefeldern (Kuhn/Keussen/Shevyrin/Faber/Spitzner/D. Mieszkowski). Genau wie die Pinguine tritt Kassel mit einem fast komplett neuen Team an und will unter der Regie des Frankfurter Meistertrainers Bob Subr endlich in die DEL zurückkehren.