3:1-Sieg gegen Landshut Lessio ist der Matchwinner der Krefeld Pinguine

Nach der insgesamt enttäuschenden Vorstellung am Freitag in Regensburg entschied sich Trainer Herbert Hohenberger für zwei personelle Veränderungen. Lucas Lessio und Dennis Miller tauschten die Reihen, um die Durchschlagskraft im Angriff zu erhöhen. In der Abwehr feierte Maxi Söll nach seinem Armbruch sein Comeback. Dafür musste Philip Riefers auf der Tribüne Platz nehmen. Die Gäste, die am Freitag auf eigenem Eis gegen Kassel mit 0:2 unterlagen, mussten auf vier Spieler verzichten.