Zweiter Neuzugang : Lucas Lessio verstärkt die Pinguine

So jubelte Lucas Lessio (rechts) in Kanada in der NHL gemeinsam mit seinem Kameraden Brendan Shinnimin. Foto: ap

Krefeld Der 27 Jahre alte Außenstürmer kommt aus Wolfsburg und verfügt über viel Erfahrung, die der Kanadier sowohl in der NHL als auch in Europa gesammelt hat. In Niedersachsen war er zuletzt lange verletzt.

Die Krefeld Pinguine gaben am Mittwoch mit Lucas Lessio ihren zweiten Neuzugang für die Spielzeit 2020/21 in der Deutschen Eishockeyliga bekannt. Unsere Redaktion hatte bereits vor vier Wochen gemeldet, dass der Außenstürmer ein Kandidat für einen Wechsel nach Krefeld ist. Im April hatten die Pinguine Torhüter Marvin Cüpper von den Eisbären Berlin verpflichtet. Lessio wechselt von den Grizzlys Wolfsburg und ist damit der zweite neue Baustein im Team der Pinguine für die kommende Saison.

Der 27-jährige Kanadier ist bereits viel herumgekommen und bringt auch die Erfahrung von 41 Spielen in der NHL mit. In seinem Heimatland und in den USA absolvierte er zwischen 2012 und 2016 165 Spiele in der AHL. Dabei erzielte er 55 Tore und war an weiteren 53 Treffern beteiligt. 2016 wagte er dann den Sprung über den großen Teich und heuerte in Zagreb an. Das Team spielte in der russischen KHL. Lessio absolvierte 40 Spiele, erzielte zwölf Treffer und bereitete zehn weitere Tore mit vor. Danach ging die Europareise für ihn weiter. Er spielte in Schweden, Finnland, Russland und vor seinem Wechsel im November 2019 nach Wolfsburg noch in der Tschechischen Extra-Liga bei HK Kralove.

info Kapitän Schmitz will mit dem KEV in die Play-offs Kapitän Tom Schmitz bleibt der U23 des KEV 81 erhalten. Der 23jährige Verteidiger ist als Führungsspieler eingeplant. Er bringt die Erfahrung von 114 Oberligaspielen mit und wird gerade den jüngeren Spielern eine wertvolle Stütze sein. Schmitz durchlief in Krefeld alle Nachwuchsmannschaften und gehörte in der Spielzeit 2015/16 auch dreimal zum Kader der Pinguine in der DEL. In der vergangenen Saison absolvierte er sechs Spiele für den Kooperationspartner Löwen Frankfurt in der DEL 2. Auch in der kommenden Saison wird Schmitz wieder mit einer Förderlizenz für die Hessen ausgestattet. „Über einen Wechsel habe ich nie ernsthaft nachgedacht“, sagt er. „Ich fühle mich in Krefeld sehr wohl und darf gemeinsam mit Freunden Eishockey spielen. Wir wollen mit unserem Team in der kommenden Saison die Play-offs erreichen“.

Bei seinem Debüt für die Grizzlys gelang dem 185 cm großen und 96 kg schweren Außenstürmer gleich ein Hattrick. Am 14. November im Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG steuerte er die Tore eins, zwei und drei zum 4:1-Erfolg bei. Drei Wochen später im Spiel gegen die Pinguine (3:2) spielte Lessio unauffällig. Insgesamt kam er bis zum Saisonende in der Autostadt nur auf 19 Einsätze, weil er nach Informationen aus Wolfsburg an einer Unterkörperverletzung laborierte. Diese Verletzung soll er aber jetzt auskuriert haben. In seiner Bilanz bei den Grizzlys stehen insgesamt sechs Tore und fünf Torvorlagen.

Lessio sei ein guter Schlittschuhläufer und habe Möglichkeiten wie nicht viele Spieler in der DEL, ist aus Wolfsburg zu hören. Der Assistent der Sportlichen Leitung bei den Pinguinen, Sergey Saveljev, sagt: „Lucas ist ein Spieler mit hoher Professionalität und einem großen Eishockeyverständnis. Er hat den Blick für das Spielgeschehen, spielt mit viel Leidenschaft und hat den nötigen Ehrgeiz. Seine Erfahrung auf internationalem Eis kann unserem Team helfen, die gesteckten Ziele zu erreichen. Wir freuen uns, dass wir Lucas für unser Konzept und unsere Vision begeistern konnten.“