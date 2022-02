Der Leistungsträger verängerte : Lucas Lessio bleibt weitere zwei Jahre bei den Pinguinen

Stürmer Lucas Lessio spielt weiter für die Krefeld Pinguine. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der 29-jährige Kanadier führt mit 16 Toren die interne Torjägerliste an. In der Olympia-Pause will der Klub weitere Spieler des Kaders an sich binden. Auch Neuzugänge sind im Gespräch.

(hgs) Sein Versprechen, dass die Save´s AG Investor der Krefeld Pinguine bleibt, wenn er sich im Mai als Geschäftsführer zurückziehen sollte und kein neuer Investor Interesse zeigt, untermauerte Sergey Saveljev am Freitag mit der nächsten Vertragsverlängerung. Lucas Lessio bleibt für zwei weitere Jahre an der Westparkstraße. Der 29-jährige Kanadier führt mit 16 Toren die interne Torjägerliste an. „Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir weiterhin mit Lucas planen können. Er ist ein wichtiger Spieler auf und neben dem Eis und beliebt bei Mitspielern und Mitarbeitern der Geschäftsstelle gleichermaßen. Sein Durchsetzungswille und seine Leidenschaft für den Eishockey-Sport und die Krefeld Pinguine machen ihn zu einer wichtigen Säule unserer Mannschaftsplanung für die nächsten Saisons. Wir hoffen, dass wir die Olympiapause nutzen können, um weitere wichtige Spielerverträge zu verlängern“, erklärte Saveljev.

„Die Entscheidung zu verlängern ist mir leicht gefallen. Seit meinem ersten Tag in Krefeld, war für mich klar, wie sehr sich die Stadt und die Fans für diesen Klub einsetzen und wie viel Leidenschaft für ihre Heimmannschaft da ist. Sie zeigen uns immer wieder, warum sie die besten Fans der Liga sind“, sagte Lessio und würdigt die „professionelle Organisation“ und die „stabile Finanzlage“ des Klubs.