Der Zweijahresvertrag ist unterschrieben : Stürmertalent Luca Hauf bleibt bei den Krefeld Pinguinen

Krefeld Das 17-jährige Eigengewächs des Krefelder EV gab bereits in der abgelaufenen Saison sein Debüt für das DEL-Team der Schwarz-Gelben und wurde in der Oberliga zum „Rookie des Jahres“ gewählt.

Hauf gab in der abgelaufenen Saison sein DEL-Debüt im Spiel gegen die Kölner Haie und stand auch für ein zweites Spiel in Deutschlands höchster Spielklasse auf dem Eis. „Das war eine super Erfahrung, sowohl menschlich als auch spielerisch mit erwachsenen Männern auf dem Eis zu sein“, sagte er kürzlich im RP-Gespräch.

In der Oberliga-Mannschaft des KEV 81 bewies Hauf mit 31 Punkten (14 Tore, 17 Vorlagen) in 37 Spielen bereits seine Klasse. Auch in Überzahl und Unterzahl war er ein wichtiger Faktor im Team von Trainer Elmar Schmitz. Verdientermaßen wurde er zum Rookie des Jahres der Oberliga gewählt. Belohnt wurde diese Leistung mit einer Nominierung in den Kader der U18-WM in Kanada, wo er zusammen mit Torhüter Nikita Quapp den Krefelder Eishockeystandort vertrat.