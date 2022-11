Krefeld Pinguine Lewandowski nimmt das Team in Schutz

Das Team aus dem Breisgau ist aktuell Tabellensechster und hat in 20 Spielen 32 Punkte gesammelt, davon drei beim 4:1-Heimsieg am 9. Oktober gegen die Pinguine. Freiburg reist durch zuletzt drei Siege in Folge mit gehörigem Rückenwind an. Vor allem der 5:2-Erfolg am Sonntag in Ravensburg ließ aufhorchen. In diesem Spiel konnte Trainer Hoffmann nur drei Reihen aufbieten. Neben dem slowakischen Angreifer Martin Reway fehlte mit Luca Trinkberger auch der Bruder von Pinguine-Verteidiger David Trinkberger. Mit zum Team gehören die beiden Ex-Pinguine Kyle Sonnenburg und Kevin Orendorz. Sonnenburg, der von 2011 bis 2017 für die Krefelder spielte und im Sommer aus Frankfurt in den Breisgau wechselte, ist eine Stütze in der Abwehr. Am Freitag erzielte er mit seinem ersten Saisontor den Siegtreffer zum 1:0-Erfolg gegen Crimmitschau. Mit Niko Linsenmaier, der in der vergangenen Woche sein 600. Spiel für Freiburg absolvierte, steht noch ein Fast-Pinguin im Kader der Freiburger. Der inzwischen 29-Jährige machte im Sommer 2017 die Saisonvorbereitung bei den Pinguinen mit, erkrankte dann aber und kehrte ohne hier gespielt zu haben in seine Heimat zurück.