Krefeld Pinguine : Lucas Lessio krönt ersten Testspielsieg der Pinguine

Maciej Rutkowski jubelt hier nach dem Führungstreffer von Alexander Weiss (re.). Foto: Krefeld Pinguine

Krefeld Der Stürmer führte das Team der Krefeld Pinguine am Mittwochabend beim 3:2-Erfolg gegen den Schweizer Erstligisten HC Servette Genf als Kapitän an und erzielte in der Verlängerung den Siegtreffer. Auch Weiss und Bergström trafen.

Es ist vollbracht! Im sechsten Testspiel während der Vorbereitung auf die DEL-Saison feierte die Mannschaft am Mittwochabend beim Schweizer Erstligisten HC Servette Genf einen 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 0:1)-Erfolg nach Verlängerung. In einem temporeichen und über weite Strecken ausgeglichenen Match verkauften sich die Krefelder mit ihrem Mini-Aufgebot überaus teuer und verließen als verdienter Sieger die Trainingshalle der Genfer im Ortsteil Meyrin. Am Freitag steht das nächste Spiel im Rahmen des „Coupe des Bains“ gegen den tschechischen Erstligisten HC Pardubice (16.30 Uhr) Yverdon-les-Bains auf dem Programm.

Trainer Clark Donatelli musste zu den nicht mitgereisten Spielern weiter auf Laurin Braun und zusätzlich noch auf Leon Niederberger verzichten, der am Morgen im Training einen Schuss abbekommen hatte. Sein Team erwischte durch den doppelten Alexander einen Blitzstart, als Blank für Weiss auflegte, der mit seinem dritten Treffer der Vorbereitung die Führung erzielte. Das zweite Drittel verlief torlos, weil beide Teams aus ihren Überzahlspielen kein Kapital schlagen konnten. Das klappte dann zu Beginn des letzten Drittels aus Krefelder Sicht deutlich besser, als Alexander Bergström das 2:0 erzielte. Doch in der 47. Minute fiel der Anschlusstreffer. Das gab den Hausherren nochmal Auftrieb, die dann drei Minuten vor dem Ende den Ausgleich erzielten. In der Verlängerung lief Lucas Lessio alleine auf den Torwart zu und sorgte für den Siegtreffer. Nach dem Spiel wurden Torwart Belov und Alexander Weiss wurden auf Seiten der Krefelder als beste Spieler ausgezeichnet.

Pinguine: Belov - Gläßl/Hersley, Kulda/Mass, Sacher/Tiffels, – Bergström/Berlyov/Hauf, Bracco/Lucenius/Lessio, Volek/Weiss/Blank, Rutkowski.

Zuschauer: 300

Schiedsrichter: Dreyfus/Micheli (Schweiz)

Tore: 0:1 (1:17) Weiss (Blank), 0:2 (41:12) Bergström (5-4), 1:2 (46:12) Antonetti (Cavalleri), 2:2 (57:13) Cavalleri (Moy/Antonetti), 2:3 (62:28) Lessio.