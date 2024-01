2:1-Auswärtssieg Lucas Lessio krönt die starke Team-Leistung

Endlich zeigten die Pinguine am frühen Sonntagabend auf fremdem Eis gegen einen starken Gegner, welches Pozenzial in der Mannschaft steckt und feierten beim Tabellendritten ESV Kaufbeuren einen verdienten 2:1-Erfolg. In einem Duell mit zwei starken Torhütern waren die Krefelder vor den Augen ihrer 50 angereisten Fans unter den 2684 Zuschauern besonders im zweiten Drittel das bessere Team, versäumten da aber eine deutliche Führung. Mit einer starken Einzelleistung sorgte Lucas Lessio für den Siegtreffer.