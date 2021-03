Krefeld Pinguine : Stürmer Lucas Lessio ist Sonntag dabei

Lucas Lessio (2.v.li.) will am Sonntag in Bremerhaven wieder jubeln. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Kanadier zog sich in Iserlohn nur eine leichte Prellung zu und läuft in Bremerhaven auf. Dort droht den Krefeldern bereits die 19. Niederlage in Folge. Die Torwartfrage wird Samstag beantwortet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am 20. Februar wäre die Pleitenserie gegen Bremerhaven in der Yayla-Arena beinahe zu Ende gegangen. Doch in der Verlängerung sorgten die Artgenossen dank ihres starken Überzahlspiels für den Siegtreffer (5:4) und besiegelten damit den 18. Erfolg gegen die Krefelder in Folge. Nun bietet sich den Schwarz-Gelben am Sonntag an der Nordsee im letzten Gruppenspiel der Saison die letzte Chance, diese Serie endlich zu beenden.

Clark Donatelli ging am Freitag bei der Pressekonferenz nochmal auf das Spiel bei den Roosters ein. „Aus dem Bus zu steigen und dann gleich spielen, das war nicht optimal. Für die jungen Spieler war es auch ein mentales Problem, sie müssen noch lernen, mit dieser Situation umzugehen. Iserlohn hat unter dem neuen Trainer auch sehr hart auf den Körper gespielt, damit sind wir zu Beginn auch nicht zurechtgekommen. Ab dem zweiten Drittel habe ich aber auch viele gute Sachen von meinen Jungs gesehen“, sagte der Trainer.

Auch wenn er mit den letzten 40 Minuten zufrieden war, denkt er darüber nach, seine Reihen etwas umzustellen: „Vielleicht ändere ich was, das dann auch besser gegen diesen Gegner passt.“ Wer im Tor stehen wird, will der Coach zusammen mit Torwarttrainer Igor Gross entscheiden. Fest steht allerdings, dass Sergei Belov nicht mehr als Back-Up-Goalie zum Aufgebot gehören soll. „Wir werden ihn nur noch in den Kader nehmen, wenn er von Beginn an spielt. Dann verschenken wir auch keinen Kontingentspielerplatz im Kader“, erklärte Donatelli.

Lesen Sie auch 2:5-Niederlage : Krefeld Pinguine verschlafen den Start

Daher könnte diesmal wieder Christian Bull statt eines 13. Stürmers als siebter Verteidiger zum Aufgebot gehören. Dass Luca Hauf derzeit nicht mehr mit den Pinguinen trainiert, hat für den Trainer nur was mit der Corona-Pandemie zu tun: „In normalen Zeiten würde Luca bei uns trainieren und ab und zu etwas Spielzeit bekommen, aber natürlich auch in der Oberliga spielen. Weil das aber wegen der Covid-Bestimmung nicht möglich ist, bleibt er vorerst bei der Oberliga und kann dort regelmäßig spielen. Das ist für ihn auch wichtig im Hinblick auf die U18-WM.“ Spieler aus der U23 müssen fünf Tage in Quarantäne, ehe sie bei den Pinguinen trainieren können. Umgekehrt können sie sofort in der Oberliga eingesetzt werden, da sie bei den Pinguinen regelmäßig getestet werden.

Aufstellungssorgen hat Donatelli Sonntag nicht, da sich Lucas Lessio in Iserlohn nur eine leichte Prellung zuzog und am Freitag schon wieder trainieren konnte. Auch Daniil Valitov ist wieder im Mannschaftstraining.

(hgs/JH)