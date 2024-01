Pinguine empfangen Bad Nauheim Leon Niederberger gibt nach langer Verletzungspause sein Comeback

Einen Silberstreif am Horizont gibt es aber. Stürmer Leon Niederberger feiert nach fast dreimonatiger Verletzungspause sein Comeback. Der 27-Jährige hatte sich am 22. Oktober im Heimspiel gegen Bietigheim verletzt. „Meine Vorfreude auf das Spiel ist groß“, sagt der Angreifer. „Ich habe auf eine Operation verzichtet, weil ich in dieser Saison der Mannschaft noch helfen wollte. Dafür habe ich hart gearbeitet. Ein großes Dankeschön geht da auch an die medizinische Abteilung, die mich sehr gut behandelt und unterstützt hat. Das Spiel gegen Nauheim ist für mich auch etwas Besonderes, weil ich mit Trainer Harry Lange dort noch gemeinsam gespielt habe.“