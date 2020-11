Ein Schwede aus der NHL : Noch ein Torhüter für die Pinguine

Jonas Johansson von Buffalo Sabresstand hütete auch im NHL-Spiel gegen Pittsburgh Penguins das Tor. Foto: imago images/ZUMA Wire/Nicholas T. Loverde via www.imago-images.de

Krefeld Die Krefelder verpflichteten den Schweden Jonas Johansson für die Spiele beim MagentaSport Cup. Der 25-Jährige spielte in der Vorsaison in der AHL und stand auch schon für die Buffalo Sabres in der NHL im Tor.

Plötzlich tauchte am Samstagvormittag beim Training der Pinguine in der Rheinlandhalle ein neuer Torwart auf, der alleine schon von seiner Statur her auffiel. Allerdings war auch sehr schnell seine Klasse zu erkennen. Es handelte sich um den 1,95 Meter großen und 97 Kilo schweren Jonas Johansson, der beim MagentaSport Cup für die Krefelder zum Einsatz kommen soll. Die Verpflichtung des 25-jährigen Schweden, die der Klub offiziell am Samstagnachmittag bekanntgab, wäre vor einer normalen DEL-Saison aus finanziellen Gründen sicher nicht möglich gewesen. Denn Johansson gehört zur Organisation der Buffalo Sabres, für die er in der Vorsaison in der NHL sechs Mal im Tor stand. Ansonsten kam er für das Farmteam Rochester Americans 22 Mal zum Einsatz, wo er auch für diese Saison fest eingeplant ist.

An Torhütern mangelt es den Pinguinen derzeit wahrlich nicht. Mit Sergej Belov, Marvin Cüpper, Niklas Kaptainat, Nikita Quapp und jetzt Jonas Johansson gehören fünf Goalies dem Kader an. Kapteinat ist zunächst nur für das Oberliga-Team des KEV vorgesehen. Quapp kann mit seiner Förderlizenz für die Ravensburger Towerstars (DEL 2) und für den EV Landberg (Oberliga Süd) spielen. Bleibt das Trio Johansson/Cüpper/Belov, das sich natürlich Hoffnung auf Einsätze beim MagentaSport Cup macht. Cheftrainer Glen Hanlon, selbst einst Torwart in der NHL, wird bis zum ersten Cup-Spiel am 11. November in Bremerhaven genau wissen, wem er beim ersten Pflichtspiel der Saison das Vertrauen schenkt. Der Schwede wird aber wohl nicht nur zum Training an den Niederrhein gekommen sein.

Zur Person Johanssons Vater war bei Brynäs IF Stürmer Jonas Johansson wurde am 19. September 1995 in Gävele (Schweden) geboren. 2010 kam er zum Nachwuchs von Brynäs IF. Dort war sein Vater Per-Jonas Stürmer des Erstligateams. In der Saison 2013/14 gab es sein Debüt in der höchsten schwedischen Liga. Von der U17 bis U20 gehörte er zum Aufgebot der Nationalmannschaft. Während der Saison 2016/17 wechselte er in die AHL zu den Rochester Americans. Ab der Saison 2019/20 gehörte er zum Kader der Buffalo Sabres.

Johansson spielte bereits mit 18 in der ersten schwedischen Liga für Brynäs IF und im schwedischen U20-Nationalteam. 2014 wurde er von den Buffalo Sabres gedraftet. Da in Nordamerika die Profiligen erst zu Beginn des Jahres 2021 starten, möchte er in Krefeld Erfahrung und Spielpraxis sammeln: „Ich freue mich, mit den Pinguinen aufs Eis zu gehen und bin davon überzeugt, dass wir mit der neuen Spielweise und dem starken Kader beim anstehenden Cup positiv überraschen werden.“

Geschäftsführer Sergey Saveljev sagte am Samstag zu der Verpflichtung: „Ich freue mich, dass sich Jonas für uns entschieden hat.“ Zwei Stürmer und ein Verteidiger mit NHL-Vergangenheit sind laut Saveljev im Gespräch und sollen nach Zusage noch in dieser Woche an der Westparkstraße eintreffen. Das gilt auch für Lukas Lessio, Colin Smith und Vinny Saponari. Verteidiger Wade Bergman ist mittlerweile angekommen.

Auch Verteidiger Mirko Sacher soll beim Cup für Krefeld spielen. „Wir erwarten ihn am 7. November. Er soll für seinen Heimatverein EHC Freiburg noch das erste DEL2-Spiel absolvieren“, sagte Saveljev. Fraglich ist dagegen die Zukunft von Alex Trivelatto. Der Verteidiger trainiert seit zwei Wochen beim HC Bozen, der in der ersten österreichischen Liga mitmischt.

Wenn alle angekündigten Spieler eingetroffen sind, wird es in der Kabine der Pinguine ganz schön eng. Auf den Bänken finden maximal 29 Akteure Platz. Für Trainer Hanlon, der den Spielern am Sonntag einen freien Tag gönnte, entwickelt sich die Vorbereitung zu einer Art Try-out. Selbst wenn er die ganz jungen Spieler, die noch für die U23 zum Einsatz kommen können, aussortiert, müssen bei jedem Spiel Akteure auf der Tribüne Platz nehmen. Auf der einen Seite ein komfortabler Zustand, auf der anderen Seite belastet das die Stimmung in einem total neuformierten Team. Hanlon signalisierte allerdings schon, dass er beim Turnier immer verschiedene Mannschaften aufbieten will: „Es wäre gegenüber einem Spieler nicht fair, wenn er überhaupt nicht zum Einsatz kommt, alle freuen sich auf den Cup.“