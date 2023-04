Zweite Pleite in den Play-offs Pinguine lassen daheim zu viele Torchancen aus

Der Weg ins Play-off-Finale der DEL2 ist für die Pinguine recht steinig. Nach der Auftaktniederlage am Freitag in Ravensburg mussten sich die Krefelder auch in ihrem ersten Heimspiel gegen die Towerstars aus Oberschwaben mit 0:2 geschlagen geben und liegen in der best-of-seven-Serie mit 0:2 zurück. Vor 7885 Zuschauern verpassten es die Gastgeber in der Yayla-Arena im ersten Drittel trotz klarer Torchancen in Führung zu gehen. Nach ihrem ersten Gegentreffer taten sie sich gegen die taktisch cleveren Gäste sehr schwer. Das war die zweite Saisonniederlage, bei der die Schwarz-Gelben keinen Treffer erzielten. Die erste war in der Hauptrunde ebenfalls gegen Ravensburg. Jetzt muss am Dienstag im dritten Duell ein Sieg her, damit die Chance auf den Einzug ins Finale aussichtsreich am Leben bleibt. Ansonsten könnte am Gründonnerstag die Saison zu Ende sein.