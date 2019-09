Erstes DEL-Wochenende ohne Punkte : Ladehemmung kostet den Pinguinen den Sieg

Krefeld Die Krefelder waren am Sonntag im Heimspiel gegen ihren Angstgegner Bremerhaven über weite Strecken die bessere Mannschaft, ließen aber zu viele Torchancen aus und unterlagen mit 1:2. Torwart Pätzold war ein sicherer Rückhalt.

Die Krefeld Pinguine unterlagen am Sonntagmittag vor 4356 Zuschauern in der Yayla-Arena ihrem Angstgegner Fischtown Pinguins Bremerhaven in einem mittelmäßigen Spiel unglücklich mit 1:2 und blieben damit erstmals in dieser Saison an einem Wochenende ohne Punkte. Stadionsprecher Kristian Peters-Lach appellierte vor dem Spiel noch mal an die Zahlungsmoral von Gesellschafter Mikhail Ponomarev: „Ich mache das jetzt 15 Jahre und das mit viel Herzblut. Für mich gilt ein Mann ein Wort.“ Die Pinguine mussten auf ihren verletzten Torhüter Jussi Rynnäs verzichten. Der Keeper hatte die Nacht in einer Schwenninger Klinik verbracht und war erst am Samstag mit Teammanager Robin Kohl nach Krefeld gereist. Dimitri Pätzold kam zu seinem ersten Einsatz von Beginn an in dieser Saison und bot eine starke Leistung. Kai Hospelt und Jacob Lagace hatten im Angriff die Plätze getauscht. Darren Mieszkowski kam nicht zum Einsatz. Daniel Pietta, Jeremy Welsh und Travis Ewanyk wechselten sich im vierten Sturm als Center ab.