Krefeld springt auf Platz sechs der DEL2 3:2 – Kuhnekath wird in Weißwasser zum Matchwinner der Pinguine

Am Samstag war der Teambus gegen 20 Uhr am Hotel Kristall, das nur einen Steinwurf vom Eisstadion entfernt liegt, vorgefahren. Am Sonntagvormittag traf sich das Team zu einem Warm-up im Kraftraum der Eisarena. Nach der Mittagsruhe versammelte Cheftrainer Greg Poss sein Team zu einem Meeting im Konferenzraum des Hotels. Da stand fest, dass der Übungsleiter seine Mannschaft in der gleichen Formation wie am Freitag aufs Eis schicken wird. Bei den Gastgebern stand Ex-Pinguin Nikita Quapp im Tor, der beim 4:1-Erfolg der Füchse in Krefeld eine starke Leistung gezeigt hatte.