Kampf um Einzug ins Viertelfinale Kuhnekath baut bei den Pinguinen auf die Erfahrung seines Teams

Nach der kurzen Länderspielpause treffen sich die Pinguine am Freitag wieder zum Training. Denn am kommenden Dienstag biegen sie mit dem Auswärtsspiel in Dresden auf die Zielgerade der Hauptrunde ein. Von einem leichten oder schweren Restprogramm zu sprechen, macht keinen Sinn. Alle Gegner brauchen noch dringend Punkte, um ihr gestecktes Ziel erreichen zu können. „Klar schaut man jetzt auch noch weiter nach oben. Wir spielen ja am letzten Spieltag noch gegen Ravensburg. Rechnen macht aber keinen Sinn. Wir müssen die Augen in beide Richtungen offen halten“, sagt Christian Kretschmann.