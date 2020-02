Ponomarev steigt aus : Krefeld Pinguine sind gerettet

Die KEV-Fans appellierten mit Erfolg an die Verantwortlichen, sich zu einigen. Foto: samla.de

Krefeld Die Krefeld Pinguine haben einen weiteren Schritt zur Vermeidung der drohenden Insolvenz getan. Die Energy Consulting Europe GmbH um Michail Ponomarew ist nicht mehr Mitgesellschafter der KEV Pinguine Eishockey GmbH.

Die Zukunft der Krefeld Pinguine als Gründungsmitglied der Deutschen Eishockey-Liga ist gesichert. Der Streit zwischen der Energy Consulting Europe (ECE) mit ihrem Ex-Geschäftsführer Mikhail Ponomarev und den übrigen Gesellschaftern wurde am späten Montagabend bei einem Notartermin beendet. Die Anteile (46 Prozent) des russischen Unternehmens mit Sitz in Moskau gehen an den Altgesellschafter und Krefelder Unternehmer Dirk Wellen über.