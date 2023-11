Stammpieler der Krefeld Pinguine Kevin Niedenz ist der Shooting-Star

Kevin Niedenz ist in der laufenden DEL2-Saison so etwas wie der Shooting-Star bei den Krefeld Pinguinen. Der U21-Spieler, der erst unmittelbar vor dem Beginn des Eistrainings von den Pinguinen verpflichtet wurde, hat sich auf Anhieb einen Stammplatz erkämpft. In allen 17 Spielen vor der Deutschland-Cup-Pause war er mit von der Partie und er erzielte im Dress der Pinguine in der Begegnung beim ESV Kaufbeuren am 3. Oktober auch seinen ersten Treffer in der DEL 2. „Leider habe ich den Puck nicht bekommen. Wenn ich mal in einem Heimspiel treffe, werde ich mir den Puck sichern“, erklärt Niedenz.