KEV-Torhüter : Oleg Shilin ist die Lebensversicherung der Krefeld Pinguine

info

In den DEL-Statistiken ragen die Pinguine aktuell nur bei den Top-Scorern (Jeremy Bracco Platz zwei) und in der Fair-Play-Tabelle auf Rang eins heraus. In Überzahl hat sich das Team mit einer Quote von 21,21 Prozent und in Unterzahl mit 80 Prozent jeweils auf Platz sechs verbessert. Bei den gewonnenen Bullys liegt Krefeld auf Platz zehn, bei den verlorenen Bullys auf Rang 13. In der Zuschauertabelle liegen die Pinguine mit 3134 Zuschauern im Schnitt pro Spiel auf Rang acht.