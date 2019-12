Nach der Entlassung von Trainer Reid : Pinguine-Kapitän Ankert fordert jetzt eine Siegesserie

Krefeld Der entlassene Trainer Brandon Reid sei Teil des Pinguine-Teams gewesen, betont Torsten Ankert und nimmt deshalb die Mannschaft in die Pflicht. Gegen Straubing steht Pierre Beaulieu an der Bande.

Derzeit steht noch nicht fest, wer als neuer Trainer der Krefeld Pinguine am Sonntag an der Bande steht, wenn die Straubing Tigers ab 19 Uhr in der Yayla-Arena zu Gast sind. Die Trainingseinheit am Freitag leitete der bisherige Co-Trainer Pierre Beaulieu. Gut möglich, dass er auch am Sonntag das Sagen an der Bande hat. Geschäftsführer und Sportdirektor Matthias Roos ist derzeit gemeinsam mit Aufsichtsratschef Wolfgang Schulz auf der Suche nach einer Lösung. „Wir befinden uns in Gesprächen, können aber noch keine finale Lösung präsentieren. Vielleicht treffen wir auch erst am Montag, nach der Gesellschafterversammlung bei einem Notar in Krefeld, eine Entscheidung“, hatte Roos am Freitagnachmittag noch gesagt.