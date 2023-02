Freitag kommt Kellerkind Heilbronn Kapitän Alexander Weiß nach Darmgrippe wieder an Bord der Pinguine

Heilbronn kommt als Vorletzter nach Krefeld, will aber zumindest im Endspurt noch an Selb, das als Zwölfter derzeit vier Zähler mehr auf dem Konto hat, vorbeiziehen, um in den Play-Downs mit einem Heimspiel beginnen zu können. Um dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen, wurde mit Angreifer Ryan Valentini noch ein neuer Kontingentspieler verpflichtet. Bei den Falken steht mit Martin Jiranek ein alter Bekannter an der Bande. Der 53-Jährige war zu Beginn der Saison 2009/10 Trainer der Pinguine. Einer seiner Spieler war damals der heutige Coach Boris Blank. Er will natürlich gegen seinen Ex-Trainer die Punkte hier behalten.