Krefeld Pinguine Kapitän Alexander Weiß bleibt an Bord

„Wie viele bereits mitbekommen haben, ist Krefeld für mich zu einer Heimat geworden. Meine Familie und ich können uns hier auch ein Leben nach der Karriere vorstellen. Daher gab es mich keine andere denkbare Option, wenn ich weiter Eishockey spielen möchte, dass das bei den Pinguinen passieren wird. Das erste Jahr beim KEV mit dem Abstieg ist natürlich hängen geblieben und war auch ein Grund, warum ich hier in Krefeld geblieben bin. Ich möchte den Fehler wieder gut machen und mit dem Verein in das Oberhaus des deutschen Eishockeys zurückkehren“, sagte Weiß. Er hatte sich den Pinguinen in der bisher letzten DEL-Saison 2021/22 angeschlossen und kommt in 144 Pflichtspielen für den KEV auf 96 Punkte.