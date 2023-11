Mit einem Auswärtssieg in die Pause 6:3 in Dresden – Pinguine gewinnen dank Matsumotos Hattrick

Die Krefeld Pinguine siegten am Sonntagnachmittag in ihrem letzten Spiel vor der Deutschland-Cup-Pause vor 2865 Zuschauern bei den Dresdener Eislöwen mit 6:3 (1:2, 2:1, 3:0). In einem über weite Strecken ausgeglichenen Spiel holten sich die Pinguine am Ende durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und einem guten Unterzahlspiel die drei Punkte und können jetzt mit einem guten Gefühl in die Pause gehen. Den entscheidenden Stich zum Sieg setzte Jon Matsumoto knapp drei Minuten vor dem Ende mit dem erstmaligen Führungstreffer.