2:5-Niederlage gegen Bietigheim : Jetzt beginnt der pure Abstiegskampf für die Pinguine

Krefeld Die Krefeld Pinguine enttäuschten im ersten Spiel nach der Olympia-Pause gegen die Bietigheim Steelers und unterlagen verdient mit 2:5. Vor 1752 Zuschauern war Torwart Oleg Shilin bester Mann der Schwarz-Gelben.

Von den Pre-Play-offs können die Pinguine vorerst nur noch träumen. Wie ein Absteiger präsentierte sich die Mannschaft im ersten „Endspiel“ nach der Olympia-Pause gegen den Tabellenletzten Bietigheim Steelers. Vor 1752 Zuschauern war besonders im zweiten Drittel nichts von Leidenschaft und fokussierter Leistung zu sehen, die Trainer Igor Zakharkin am Dienstag auf der Pressekonferenz angekündigt hatte. Auch wenn mit Jesper Jensen-Abbo und Mirko Sacher die beiden besten Verteidiger fehlten, war die Abwehrleistung unterirdisch. Im Angriff ergaben sich zwar Torchancen, doch entweder fehlte der letzte Biss oder beim sehr guten Gästetorwart war Endstation. Nach dieser großen Enttäuschung bleibt Trainer und Mannschaft nicht viel Zeit zum Grübeln. Denn bereits am Freitag sind die Straubing Tigers zu Gast.

Als sich die Türen der Yayla-Arena zum ersten Mal seit dem 2. Weihnachtstag wieder für Zuschauer öffneten, war bei den KEV-Fans deutlich die Vorfreude auf das Kellerduell zu spüren. Das galt besonders für die ganz treuen Anhänger, die endlich wieder ihre Stammplätze in der schwarz-gelben Hölle einnehmen durften. Dort verteilten sich die gut 450 Fans und sorgten für Stimmung. Die war auch deshalb gut, weil entgegen der Ankündigung der Trainer Verteidiger Arturs Kulda auflaufen konnte. Der Lette hatte rechtzeitig die Quarantäne verlassen können und war am Morgen zum Abschlusstraining erschienen. Trotzdem verstärkte Stürmer Alexander Weiß die Abwehr.

Die Stimmung auf den Rängen war schnell verflogen, weil die Steelers den deutlich besseren Start erwischten. Constantin Braun traf den Pfosten, der Ex-Pinguin Norman Hauner zielte bei einem Alleingang am Tor von Oleg Shilin vorbei. Die erste Großchance der Krefelder vergab Philipp Mass, als er aus kurzer Distanz leider genau auf Torwart Aittokallio zielte (9.). Dann ergab sich in Überzahl die Chance zur Führung. Doch bis auf einen harmlosen Schuss von Anton Berlyov brachten die Schwarz-Gelben nichts zu Stande. Bis zur Pause scheiterten Lucas Lessio (13.) und Alex Blank (16.) am Torwart. Da auch die Gäste ihre erste Überzahl nicht nutzen konnten, ging es torlos in die erste Pause.