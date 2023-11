Neuzugänge gegen Kaufbeuren dabei Flaake und Matsumoto bei den Pinguinen wieder vereint

Krefeld · Der Neuzugang der Krefeld Pinguine spielte in München mit dem Kanadier in einer Sturmreihe. Das Duo läuft am Freitag im Heimspiel gegen Kaufbeuren zusammen mit dem zurückgekehrten Lessio in einer Reihe auf.

17.11.2023 , 07:09 Uhr

Der Sportliche Leiter Peter Draisaitl (li.) und Trainer Herbert Hohenberger (re.) mit Lucas Lessio und Jerome Flaake (2.v.re .). Foto: Schoofs/schoofs

Von H.-G. Schoofs