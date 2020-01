400.000 Euro fehlen kurzfristig : Der Insolvenzantrag der Krefeld Pinguine rückt näher

Krefeld Pinguine-Geschäftsführer Matthias Roos hat für Dienstag zu einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung eingeladen. Bis zum Ende der kommenden Woche benötigt er 400.000 Euro, ansonsten muss er den Insolvenzantrag stellen.

Zum wiederholten Mal seit November marschierte Geschäftsführer und Sportdirektor Matthias Roos am Mittwoch vor dem Training in die Kabine und informierte die Mannschaft über den aktuellen Stand der wirtschaftlichen Lage. Was er den Spielern mitteilte, wollte er am Mittag bei der wöchentlichen Pressekonferenz nicht sagen: „Ich habe für den kommenden Dienstag zu einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung eingeladen. Dabei geht es nicht um die Entziehung der Anteile der Energy Consulting oder die Übertragung der Anteile der Schulz-Holding an Herrn Hauffe. Es steht ein wesentlicher Punkt auf der Tagesordnung, der dann diskutiert werden muss und zu dem ich mich näher nicht äußern möchte. Alle sind informiert und wissen, was in den nächsten zehn Tagen notwendig ist.“