Trainer vertraut dem Torwart : Pinguine in Köln wieder mit Cüpper

So frei wie Marcel Müller, der hier beim letzten Gastspiel der Haie den Pfosten traf, sollen die Haie am Mittwoch nicht mehr zum Abschluss kommen.

Krefeld Trainer Clark Donatelli steht am Mittwochabend zum ersten Mal bei einem rheinischen Derby gegen die Haie hinter der Bande. Nachwuchs-Stürmer Luca Hauf muss noch auf sein DEL-Debüt warten.

14 Gegentreffer kassierten die Pinguine in dieser Saison in den beiden bisherigen Duellen gegen Köln . Entsprechend groß wird daher der Appetit der Haie sein, wenn die Krefelder am Mittwoch in die Domstadt kommen (erstes Bully 20.30 Uhr). Und bereits am Sonntag (18.30 Uhr) findet dort dann auch das letzte Gruppenspiel zwischen den beiden rheinischen Rivalen statt.

Clark Donatelli steht zum ersten Mal bei einem Spiel gegen Köln hinter der Bande. Daher können sich die Haie nicht so sicher sein, dass sie gegen die Pinguine erneut ein Schützenfest feiern werden. Denn der Trainer hat sich die bisherigen beiden Duelle in der Yayla-Arena per Video angeschaut und wird schon wissen, wie sein Team eine erneute Torflut verhindern kann. „Das Kölner Team arbeitet sehr hart und praktiziert ein sehr aggressives Forechecking. Darauf müssen sich unsere Verteidiger einstellen und dürfen keine Fehler machen. Wir müssen von Beginn an bereit sein“, sagte der Coach am Dienstag nach dem Training. Nach jetzt fast vier Wochen im der DEL aktiv, ist für Donatelli in dieser Liga die Defensive der Schlüssel zu Erfolg.