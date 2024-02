Sonntag kommt der ESV Kaufbeuren Krefeld Pinguine müssen endlich ihren Heimkomplex ablegen

Wenn die Pinguine am Sonntag (17 Uhr) auf den ESV Kaufbeuren treffen, dann haben sie einiges gutzumachen. Nur ein Heimsieg steht bislang in 2024 für die Krefelder zu Buche und dieser Erfolg kam gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten Bietigheim (3:2) am 19. Januar auch erst in den letzten zwei Minuten nach einer insgesamt dürftigen Leistung zustande.