„Es fehlen noch Kleinigkeiten“ : Pinguine-Trainer Zakharkin feilt am Spielsystem

Für Trainer Igor Zahkarkin, hier links neben Sergey Saveljev, fehlen nur noch Kleinigkeiten, damit seine Spieler das System optimal umsetzen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)/Lammertz

Krefeld Mittlerweile haben sich die meisten Teams auf die Spielweise der Krefeld Pinguine eingestellt. Daher will der Trainer was verändern. Das soll am Mittwoch im Heimspiel gegen Nürnberg zum Erfolg führen. Kulda kehrt ins Team zurück.

Beim Blick auf die Tabelle der Deutschen Eishockey-Liga wird schnell klar, dass für die Pinguine am Mittwochabend im Heimspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers (erstes Bully 19.30 Uhr) ein Sieg Pflicht ist, um auf Tuchfühlung zu den Pre-Play-off-Plätzen zu bleiben. Eine große Hilfe könnte dabei die zahlreiche und lautstarke Unterstützung von den Rängen sein. Doch angesichts des bisherigen Zuschauer-Zuspruchs ist damit kaum zu rechnen. Ab Mittwoch gilt in NRW bei Sportveranstaltungen nur noch die 2G-Regel. Es dürfen nur geimpfte und gensene Zuschauer ins Stadion. Das ist auch mit Blick auf das Heimderby am Sonntag (16.30 Uhr) gegen die Düsseldorfer EG eine wichtige Nachricht.

Für Igor Zakharkin sind zwei Dinge wichtig, um aus den kommenden drei Spielen innerhalb von fünf Tagen so viele Punkte wie möglich einzusammeln. „Die Spieler müssen eine Siegermentalität entwickeln, die nach jedem Erfolg anhält, egal, gegen welche Mannschaft wir spielen. Sie müssen glauben, dass wir jedes Spiel gewinnen können“, sagte der Trainer. Dazu feilt der Russe mit seinen Spielern weiter am System: „Ich habe vor vier Wochen gesagt, dass wir uns in der Offensive verbessern müssen. Das ist uns auch mit einem großen Schritt gelungen. Es fehlen aber noch Kleinigkeiten. Es darf nicht sein, dass Bremerhaven uns mit unseren Mitteln schlagen kann. Wir waren zwar häufig im gegnerischen Drittel, aber nicht in der gefährlichen Zone.“

info Knuffmann wird Partner der Krefeld Pinguine Das Einrichtungshaus Franz Knuffmann wird Partner der Pinguine. Während der kompletten DEL-Hauptrunde werden Autogrammstunden und die Präsenz auf dem Videowürfel im Stadion wichtige Bestandteile sein. Darüber hinaus sind Aktionen geplant, von denen alle Fans der Pinguine und die Kunden von Knuffmann profitieren sollen. „Knuffmann und die Pinguine sind seit vielen Jahrzehnten wichtiger Bestandteil der Stadt Krefeld. Damit sind wir zwei Marken, die perfekt zusammenpassen. Deshalb freuen wir uns, die Pinguine unterstützen zu können und sind uns sicher, dass diese Partnerschaft für beide Seiten ein großer Gewinn ist.“ sagt Jens Olding, Verkaufsleiter der Einrichtungshäuser. Sergey Saveljev, Geschäftsführer der Pinguine, ist ebenso begeistert: „Wir freuen uns sehr, dass wir Knuffmann als Partner gewinnen konnten und blicken zuversichtlich in die Zukunft.“ Neben den Basics werden die neuen Partner auch im digitalen Bereich, speziell in den sozialen Netzwerken, gemeinsam auftreten und verschiedene Aktionen durchführen.

Mit den Leistungen von Lucas Lessio und Jeremy Bracco ist Zakharkin noch nicht hundertprozentig zufrieden: „Sie müssen die Aufgabe erfüllen, die ich von ihnen erwarte. Sie müssen auch die entscheidenden Tore erzielen.“ Bracco zum Beispiel bewege sich oft zu nah an den eigenen Verteidigern: „Sie müssen mehr Druck auf die gegnerischen Verteidiger machen und sie so zu Fehlern zwingen.“ Er sei davon überzeugt, dass die Spieler „schlau genug sind, das umsetzen zu können.

Die personelle Situation ist vor dem zweiten Saisonduell mit den Ice Tigers nahe zu unverändert. Laurin Braun fällt weiter mit einer Oberkörperverletzung aus, die noch mit seinem Ausfall während des Trainingslagers in der Schweiz zu tun hat. Für Patrik Hersley, der leicht angeschlagen ist, wird wahrscheinlich Arturs Kulda gegen sein Ex-Team auflaufen. Ob Leon Niederberger nach seiner langen Verletzungspause ins Team zurückkehrt, soll erst am Spieltag entschieden werden. Im Tor bleibt alles beim alten. „So lange Oleg sich gut fühlt, wird er spielen“, sagte Zakharkin.