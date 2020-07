Wunschkandidat der sportlichen Leitung : Pinguine: Igor Gross soll Torwarttrainer werden

Krefeld Der 57-jährige Deutsch-Russe war zuletzt für die Jungadler Mannheim im Einsatz und kennt Roger Nicholas von der gemeinsamen Zeit in Darmstadt. Vertrag von Marvin Cüpper wird nicht aufgelöst.

Eigentlich hätte die Deutsche Eishockey-Liga diese Woche die Lizenzen vergeben und den Spielplan für die am 18. September beginnende Saison veröffentlicht. Doch wegen der Corona-Pandemie liegt weiter alles auf Eis. Die sportlichen Leiter der 14 Klubs vereinbarten am Dienstag bei einer Video-Konferenz, dass zunächst weitere zwei Wochen gewartet wird, ehe personelle Entscheidungen veröffentlicht werden können. „Ich bin total frustriert. Die Chance, dass wir pünktlich mit den Punktspielen anfangen können, ist minimal. Ich habe heute schon mit meinem Chef diskutiert, wie wir das überleben können“, sagte Roger Nicholas im RP-Gespräch. Momentan sei wirtschaftlich alles im Lot.

Je länger es dauert, bis Neuverpflichtungen bekannt gegeben werden können, umso mehr Gerüchte entwickeln sich. Dass auch der Vertrag mit Torwart Marvin Cüpper aufgelöst werden soll, bezeichnete Nicholas als „Missverständnis“: „Er bleibt bei uns.“ Beim Wunsch, den Vertrag mit Torwart Oskar Östlund auflösen zu wollen, sei man in den Gesprächen ein Stück näher an einer Vereinbarung gekommen. Eventuell trennen sich die Pinguine auch von Stürmer Darren Mieszkowski, der in der Vor-Saison für die Löwen Frankfurt in der DEL 2 gespielt hat. „Ich kann ihm nicht garantieren, dass er unter dem neuen Trainer einen Stammplatz hat. Daher will er lieber in Frankfurt bleiben. Aber hundertprozentig ist das noch nicht.“