DEL : Pinguine holen Verteidiger Mark Cundari aus Berlin

Krefeld Die Pinguine verstärken ihre Defensive. Verteidger Mark Cundari wechselt von den Eisbären Berlin nach Krefeld.

DEL-Klub Krefeld Pinguine hat den kanadischen Eishockey-Profi Mark Cundari vom Ligarivalen Eisbären Berlin verpflichtet. Das teilte der Klub am Dienstag mit. Der 29 Jahre alte Verteidiger absolvierte für die Eisbären und die Augsburger Panther insgesamt 112 Spiele in der Deutschen Eishockey Liga (DEL), erzielte 23 Tore und war an weiteren 47 Treffern beteiligt. In der nordamerikanischen Profi-Liga NHL absolvierte Cundari acht Spiele für die Calgary Flames.