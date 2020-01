Neuer Keeper für die Pinguine : Östlund wurde in Norwegen mit Berglund Meister

Krefeld Die Pinguine sprechen von drohender Insolvenz und gehen auf Einkaufstour. Auf der Suche nach Ersatz für den nach Landshut abgewanderten Torhüter Dimitri Pätzold sind die Krefelder trotz der angespannten finanziellen Lage schnell fündig geworden.

Sie vergeben ihre zehnte Ausländerlizenz an den Schweden Oskar Östlund. Der 27jährige Torwart wechselt sofort und unterzeichnet zunächst einen Vertrag bis zum Saisonende. Der 1,86 Meter große Schlussmann stand zuletzt in der schwedischen Liga bei Skelleftea unter Vertrag, absolvierte dort aber nur vier Spiele.

Zuvor stand er vier Jahre für Storhamar in Norwegen zwischen den Pfosten. 2018 konnte er dort gemeinsam mit dem letztjährigen Krefelder Stürmer Jacob Berglund die Meisterschaft feiern. „Mit meinem bisherigen persönlichen Saisonverlauf in Schweden bin ich nicht zufrieden, deshalb habe ich eine neue Herausforderung gesucht“, sagt der Goalie. „Jacob Berglund hat mir viel Positives über Krefeld berichtet.“

Östlund wurde bei Brynäs Gävle ausgebildet und spielte auch schon in der U 18-Nationalmannschaft seines Heimatlandes. In Norwegen kam er in der Meistersaison in 34 Spielen zum Einsatz und hatte mit 1,88 Gegentoren pro Spiel einen sehr guten Durchschnitt.