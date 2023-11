Krefeld Pinguine Hohenbergers Chefcoach-Chance steigt

Die Trainer, Spieler und Betreuer der Krefeld Pinguine mussten sich gedulden, ehe sie nach dem Auswärtssieg in Dresden am Niederrhein eintrafen und in den Kurzurlaub aufbrechen konnten. Wegen einer Vollsperrung kam der Bus erst am Montagfrüh um 5 Uhr an der Yayla-Arena an.