Das Team ist verunsichert Hohenberger baut auf Kommunikation

Gut wäre, wenn die Mannschaft bald wieder komplett ist, denn die Zeit bis zu den Play-offs ist nicht mehr lange. Hohenberger ging am Donnerstag davon aus, dass sechs Verteidiger und neun Stürmer zur Verfügung stehen: „Vielleicht kommt noch der ein oder andere Stürmer dazu.“ Das gilt in erster Linie für Nikita Krymskiy sowie für den Düsseldorfer Edmund Junemann, der seit Mittwoch bei den Pinguinen trainiert. In der Abwehr plant Hohenberger mit den Paaren (Heinzinger/Riefers, Zerressen/Trinkberger, Tiffels/Bappert). Sandro Mayr hat sich beim Spiel der U23 verletzt und wird am Montag genauer untersucht. Im Tor steht wieder Matthias Bittner, da Sergei Belov erst seit Donnerstag wieder im Training ist.