Das letzte Spiel vor der Pause Philipp Kuhnekath freut sich auf die Rückkehr nach Dresden

Kuhnekath absolvierte bis zu seiner Rückkehr in diesem Sommer nach Krefeld für die Eislöwen 109 Spiele, erzielte dabei 21 Treffer und war an 30 weiteren Toren beteiligt. Zwei der insgesamt 21 Tore erzielte Kuhnekath in den Play-offs gegen Pinguine, als seine Rückkehr an die Westparkstraße bereits feststand. „Ich hatte in Dresden eine gute Zeit und freue mich jetzt, dort im Trikot der Pinguine zu spielen. Ich gehe dann zum ersten Mal in die Gästekabine und bin gespannt, ob sie genau so komfortable eingerichtet ist wie die Heimkabine“, sagte Kuhnekath am Donnerstag nach dem Training.