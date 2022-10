1:4-Heimniederlage : Herr Draisaitl, übernehmen Sie

Krefeld Der neue Trainer der Krefeld Pinguine sah am Sonntag im Heimspiel gegen den EC Bad Nauheim als Zuschauer eine insgesamt schwache Vorstellung seiner neuen Mannschaft, die sich verdient mit 1:4 geschlagen geben musste.

Zum Glück sind die Tage des Interims-Trainer Trio Zakharkin/Saveljev/Bäcklin gezählt. Nach nur vier Punkten aus drei Spielen übernimmt jetzt Trainer Peter Draisaitl die Verantwortung hinter der Bande. Der 56-Jährige wird sich bei der 1:4-Niederlage der Pinguine gegen den EC Bad Nauheim so seine Gedanken gemacht haben, ob er ein Himmelsfahrt-Kommando übernimmt oder die Mannschaft zu einem Aufstiegsanwärter formen kann. Vor 4411 Zuschauern waren die Gäste aus der Kurstadt in diesem Duell in allen Belangen das bessere Team. Für die KEV-Fans bleibt nach dieser zweiten Heimniederlage nur die Hoffnung auf besser Zeiten unter dem neuen Coach. „Ich habe auch das Spiel in Dresden und einige andere noch gesehen. Ich denke, dass wir hier eine gute Mannschaft für die DEL2 haben. Trotzdem habe ich eine klare Vorstellung davon, was getan und geändert werden sollte oder muss. Damit werden wir morgen beginnen. Wir werden uns zunächst auf die Struktur auf dem Eis konzentrieren. Ob ich was an den Reihen ändere, kann sich jetzt noch nicht sagen. Dafür ist es zu früh“, sagte Draisaitl nach der Niederlage.