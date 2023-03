Play-off-Halbfinale beginnt Hendrik Hane feiert sein Comeback

Pascal Zerressen, der seine Leistungen in den Play-offs gegenüber der Hauptrunde steigern konnte, schätzt Ravensburg so stark ein wie Dresden: „Es wird sicher wieder eine enge Serie. Die haben eine schnelle Mannschaft. Wir müssen morgen in Spiel eins direkt bereit sein. Wenn bei uns alle fit sind und wir alle Mann an Bord haben, dann können wir die Serie gewinnen. Wichtig ist wieder eine gute Mannschaftsleistung, wie wir das vor allem in Spiel sieben gegen Dresden gezeigt haben. Es wird auch auf die Special-Teams ankommen. Wir müssen da aufpassen und dürfen keine unnötigen Strafen nehmen. Gerade im ersten Spiel kommt es darauf an, defensiv stabil zu stehen. Wir brauchen vier Siege und dafür müssen wir auswärts einen stehlen. Es ist aber egal, ob das in Spiel 1,3,5 oder 7 passiert. Die Spiele in der Hauptrunde waren auch alle eng. Jetzt sind es aber Play-offs. Da spielt das keine so große Rolle mehr. Wir vertrauen auch auf unsere Stärke.“