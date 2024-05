Pinguine-Hauptgesellschafter Schopp „Wenn sich das nicht positiv auswirkt, weiß ich es auch nicht“

Die wichtigsten Hausaufgaben für die neue Saison haben die Pinguine erledigt. Am Freitag reichen die Krefelder bei der DEL2 pünktlich ihre Lizenzunterlagen für die Saison 2024/25 ein und bewerben sich auch für den Aufstieg in die DEL. „Ich bin zuversichtlich, dass wir die Lizenz wieder ohne Auflagen erhalten werden“, sagte Peer Schopp am Donnerstag im RP-Gespräch. Man habe noch auf Unterschriften unter Sponsorenverträgen gewartet: „Das ist immer das Gleiche. Man bekommt immer zu hören, ja das machen wir und wartet dann bis zum letzten Tag auf die Unterschrift“, erklärte der Hauptgesellschafter der KEV Pinguine Eishockey GmbH.