5:0-Sieg der Pinguine Hane krönt Heimpremiere mit Shut-out

Mit einer souveränen Vorstellung gewannen die Krefeld Pinguine am Dienstagabend in der Yayla-Arena ihr Heimspiel gegen den EHC Freiburg mit 5:0. Gegen die Strafbankkönige aus dem Breisgau stellten die Gastgeber im zweiten Drittel die Weichen mit drei Treffern, davon zwei in Überzahl, auf Sieg. Angesichts des klaren Vorsprungs begnügten sie sich in den letzten 20 Minuten damit, ihrem starken Torwart Hendrik Hane bei dessen Heimpremiere für die Schwarz-Gelben den Shut-out zu sichern.