4:3-Erfolg Hane hält den Sieg der Pinguine fest

Mit einer konstant soliden Leistung über 60 Minuten gewannen die Krefeld Pinguine am Freitagabend ihr Heimspiel gegen den EHC Freiburg mit 4:2. 4265 Zuschauer, darunter 600 Fans aus dem Breisgau, sahen ein schnelles und abwechslungsreiches Match mit vielen Torchancen auf beiden Seiten. Die nutzten die Gastgeber besser aus, und das besonders effektiv in Überzahl. Die sehr gut mitspielenden Freiburger scheiterten bei einigen Großchancen am sehr starken Krefelder Torwart Hendrik Hane. Ein gutes Debüt im schwarz-gelben Dress gab Neuzugang Michael Boivin nicht nur wegen seiner beiden Scorerpunkte. Der kanadische Verteidiger sorgte auch im Spielaufbau für frischen Wind. Am Sonntag sind die Pinguine in Ravensburg zu Gast und können dort mit einem Sieg auf Platz drei vorrücken.