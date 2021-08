1:3-Niederlage beim ersten Test : Pinguine halten in Finnland gut dagegen

Mit vereinten Kräften verhindern hier Torwart Nikita Quapp und Verteidiger Dominik Tiffels einen Treffer der Finnen. Foto: Krefeld Pinguine

Krefeld Im ersten Testspiel bei ihrer kurzen Reise in den hohen Norden unterlagen die Krefelder dem Erstligisten SaiPa mit 1:3. Nur Laurin Braun traf. Am Donnerstag geht es gegen das KHL-Team Jokerit Helsinki.

Im ersten Spiel ihrer kurzen Finnland-Reise unterlagen die Krefeld Pinguine am Mittwochabend dem finnischen Erstligisten SaiPa Lappeenranta im Rahmen der Katso Bauer Games mit 1:3 (0:2, 0:1, 1:0). Die Finnen, die schon Testspiele hinter sich hatten, waren technisch und läuferisch klar besser. Torwart Nikita Quapp, auf den 26 Schüsse zukamen, verhinderte in den ersten beiden Dritteln eine höhere Niederlage. Bereits am Donnerstag (18.30 Uhr MEZ) stehen die Schwarz-Gelben vor einer noch schwereren Aufgabe. Dann geht es gegen das KHL-Team Jokerit Helsinki.

Trotz der widrigen Umstände durch den kurzfristig gestrichenen Flug von Düsseldorf nach Helsinki kam die Mannschaft einigermaßen entspannt zum Spiel in Imatra nahe der russischen Grenze an. Die zweite Reisegruppe war erst kurz vor Mitternacht im Hotel am Flughafen der finnischen Hauptstadt eingetroffen. Am Mittwoch ging es dann nach dem Frühstück um 10 Uhr mit dem Bus zum Spielort, wo die Pinguine um 12.15 bei 20 Grad und heiter bis wolkigem Wetter eintrafen. Das Hotel ist nur 300 Meter von der Arena entfernt.

statistik Pinguine: Quapp - Jensen Aabo/Hersley, Kulda/Tiffels, Sacher/Mass, Glässl/Bappert - Bergström/Berlyov/Bracco, Sabolic/Volek/Braun, Schymainski/Weiss/Lessio, Rutkowski/Blank/Niederberger, Hauf. Tore: 1:0 (18:27) Viitasalo (Koskiranta/Loimaranta - 5-4), 2:0 (18:57) Sedlak (Huttula/Okuliar), 3:0 (34:24) Ojantakanen (Loiramanta/Koskiranta - 5-4), 3:1 (46:40) Braun (Lessio). Strafminuten: Saipa 6, Krefeld 16.

Die Finnen gingen gleich vom Auftaktbully weg mit einer sehr körperbetonten Spielweise zur Sache. Damit kamen die Krefelder nur schwer zurecht, konnten sich aber trotzdem lange schadlos halten. Torwart Quapp bekam alle Hände voll zu tun. Ohne Abwehrchance war er in der 19. Minute, als SaiPa in Überzahl in Führung ging. Und nur 30 Sekunden später hatte der junge Goalie der Schwarz-Gelben bei einem abgefälschten Schuss das Nachsehen. Für die Pinguine ergab sich bei ihrer ersten Überzahl (9.) die Chance zur Führung. Dabei bewies Neuzugang Patrik Hersley seine gefürchtete Schusskraft, verfehlte aber knapp das Tor.

Auch im zweiten Drittel blieb SaiPa die spielbestimmende Mannschaft, wenngleich die Pinguine etwas besser dagegen hielten. Und es wurde hitziger. Die Schiedsrichter konnten gerade noch einen Infight mit Martin Schymainski verhindern. Auch Alexander Weiss ließ sich nichts gefallen und wehrte sich kräftig. Als Verteidiger Jesper Jensen Aabo auf der Strafbank saß, erhöhte Ojantakanen mit einer unhaltbaren Direktabnahme auf 3:0. Die Krefelder hatten in Überzahl die erste klare Torchance, die Jeremy Bracco nicht nutzen konnte.

Besser machte es Laurin Braun zu Beginn des Schlussdrittels, der damit den ersten Krefelder Treffer der neuen Eiszeit erzielte (47.). Im Stadion ertönte danach sogar die Hymne der Pinguine. Zuvor hatten die Pinguine 90 Sekunden lang eine Unterzahl überstanden. Dabei lief Mirko Sacher bei einem Break alleine aufs Tor zu, scheiterte aber am finnischen Torwart. Insgesamt hatten die Krefelder in den letzten 20 Minuten, in denen auch Youngster Luca Hauf Eiszeit bekam, mehr vom Spiel. Aber für den Anschlusstreffer fehlte ihnen das Schussglück. Insgesamt kamen sie in 60 Minuten auf 16 Schüsse.