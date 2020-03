1:4-Niederlage gegen München : Pinguine halten gegen Spitzenreiter lange mit

Der Münchner yasin Ehlitz (Nr. 42) sorgt hier für den dritten Treffer seines Teams. Das war die Vorentscheidung. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)/Lammertz

Krefed Im letzten Saisonspiel hielten die Krefelder in der Yayla-Arena gegen den Hauptrundenmeister EHC München lange mit und mussten sich erst in der Schlussphase mit 1:4 geschlagen geben.

Auch wenn die Pinguine ihr letztes Spiel der DEL-Saison 2019/20 gegen den Tabellenführer EHC München nicht mit einem Überraschungssieg krönen konnten, lieferten sie dem Meisterschafts-Favoriten von der Isar einen großen Kampf und mussten sich mit 1:4 geschlagen geben. 4615 Zuschauern sahen in der Krefelder Yayla-Arena über weite Strecken einen munteren Schlagabtausch. Dabei nutzten die Gäste ihre zahlreichen Torchancen besser aus als die Schwarz-Gelben. Während es für Mannschaft und Trainer in Krefeld in den Urlaub geht, wollen die Verantwortlichen der KEV Pinguine Eishockey GmbH bis zum Ende des Monats die neue Gesellschafterstruktur präsentieren und damit den DEL-Standort auf wirtschaftlich gesunde Beine stellen.

Obwohl der Play-off-Zug schon lange an der Westparkstraße vorbei gefahren ist, wollte sich die treue Fan-Gemeinde der Pinguine den Saisonausklang nicht entgehen lassen. „You´ll never walk alone“, schallte es schon vor dem ersten Bully von den Rängen. Als viele Zuschauern noch auf den Weg zu den teuren Plätzen waren, landete der Puck schon im Krefelder Tor. Nach 17 Sekunden konnte Torwart Oskar Östlund einen Schuss von Voakes nur abwehren, Parkes war zur Stelle und staubte eiskalt ab. Die Pinguine steckten den frühen Schock prima Weg. Verteidiger Boyle kratzte einen Schuss von Vinny Saponari für einen geschlagen Torwart Aus den Birken von der Linie (2.). Es entwickelte sich ein munterer Schlagabtausch. Ehlitz und Hager trafen für München die Latte. Niklas Postel (10.) und Grant Besse (14.) scheiterten am Torwart. Mit einem sehr schönen Spielzug gingen die Gäste mit 2:0 in Führung (15.). Fast im Gegenzug verpassten Jacob Lagacé und Chad Costello den Anschlusstreffer. Am Ende der ersten 20 Minuten war das Verhältnis der Torschüsse nahezu ausgeglichen. Nur die Effizienz spiegelte die Tabellenplätze beider Teams wider.

Das änderte sich dann zu Beginn des zweiten Drittels, als Laurin Braun einen Distanzschuss von Daniel Pietta unhaltbar zum 1:2 abfälschte (25.). Das Spiel blieb ausgeglichen, allerdings hielten sich die Torchancen danach in Grenzen. Kurz nach Hälfte des Spiels ging zum ersten Mal der Arm von Hauptschiedsrichter Schadenwaldt, der zum zweiten Mal bei einem DEL-Spiel auf dem Eis stand. Er schickte Jaffray auf die Strafbank. Doch die Pinguine konnten sich keine Torchance herausspielen und hatten Glück, dass Torwart Östlund bei einem Konter gegen Boyle mit einer Glanztat das 1:3 verhinderte. Das war dann auch kurz vor der zweiten Pause der Fall, als er bei einem Schuss von Voakes aus kurzer Distanz glänzend postiert war.

Im letzten Drittel ging es für die Pinguine nicht nur darum, den Ausgleich zu erzielen. Denn der Ingolstädter Simpson war im Heimspiel gegen Wolfsburg mit seinem Treffer zum 2:1 und seiner Vorlage zum 3:1 in der Topscorerliste an Costello vorbeigezogen. Die erste Chance zum 2:2 hatte Justin Hodgman in seinen letzten 20 Minuten im Dress der Pinguine auf dem Schläger, der aber kläglich versagte (48.). Die Vorentscheidung zu Gunsten des Hauptrundenmeisters von der Isar fiel, als mit Garrett Noonan erst zum zweiten Mal an diesem Nachmittag ein Pinguin auf der Strafbank saß. Ehliz traf mit einem abgefälschten Schuss zum 3:1. Den KEV-Fans war das egal. Auch die Zuschauer auf den Sitzplätzen standen auf und sangen in den letzten beiden Minuten wie schon vor dem Spiel „you´ll never walk alone“.

Krefeld - München 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Pinguine: Östlund - Ankert/ M. Schmitz, Noonan/Riefers, Trivellato/Bruggisser – Saponari/Pietta/Costello, Besse/Hodgman/Braun, Lagace/Welsh/Ewanyk, Postel/Hospelt/Kuhnekath, Kruminsch.

Schiedsrichter: Schadewaldt (Schweinfurt) /Schrader (Moers)

Zuschauer: 4615