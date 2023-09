3:5 bei der Generalprobe Pinguine halten gegen Haie lange mit

Wenn eine Mannschaft das letzte Testspiel vor dem Meisterschaftsstart verliert, wird in der Regel von einer missglückten Generalprobe gesprochen. Das traf für die Krefeld Pinguine am Sonntag nicht zu. Sie mussten sich zwar dem rheinischen Erzrivalen Kölner Haie mit 3:5 geschlagen geben, lieferten dem klassenhöheren Gegner aus der DEL über weite Strecken ein Duell auf Augenhöhe und sind für das erste Punktspiel am Freitag bei den Bietigheim Steelers gerüstet. Besonders in Sachen Einsatzwillen und Laufbereitschaft legten die Schwarz-Gelben in der Yayla-Arena von 2494 Zuschauern gegenüber den beiden Turnierspielen in Essen deutlich zu.