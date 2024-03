Rückkehr zum Ex-Verein Adrian Grygiel hatte bei den Eispiraten eine gute Zeit

Grygiel machte damals zum ersten Mal Bekanntschaft mit der DEL2. Zuvor war der Meister-Pinguin von 2003 nur in der DEL für Wolfsburg, Augsburg, Nürnberg und gleich zwei Mal für die Pinguine aufgelaufen. „Für mich ging es unter Trainer Brandon Reid im Februar 2019 bei den Pinguinen nicht mehr weiter und Crimmitschau suchte noch Verstärkung“, erzählt Grygiel, weshalb er vor dem letzten Drittel der Saison seine Zelte in Krefeld abbrach und zu den Eispiraten wechselte. Dem Klub drohte damals der Sturz in die Play-Downs. Auch dank der Hilfe von Grygiel, der in 18 Spielen fünf Tore erzielte und sechs Vorlagen gab, erreichten die Westsachsen noch Platz zehn und schalteten in den Pre-Play-offs Kassel aus, bevor die Saison dann im Viertelfinale gegen Frankfurt endete. Im Folgejahr bestritt Grygiel alle 52 Spiele erzielte 18 Treffer und gab 18 Torvorlagen. Danach wechselte Grygiel zurück nach Krefeld in die U-20 des KEV 81, wo er am Ende der Saison 2022/23 seine Karriere beendete. „Mit Felix Thomas, Ole Ollef und Dominic Walsh habe ich noch zusammen gespielt. Zuletzt hatten wir aber keinen Kontakt mehr“, berichtet Grygiel. Mit Angreifer Vinny Saponari spielte er in der Saison 2018/19 bei den Pinguinen.