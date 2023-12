Überraschung perfekt Meistertrainer Greg Poss neuer Chef der Krefeld Pinguine

Der am 7. Oktober 1993 in Calgary im Bundestaat Alberta geborene Marcinew stand zuletzt bei den Allen Americans in der ECHL unter Vertrag und war dort in der laufenden Saison mit acht Treffern und 13 Torvorlagen in 18 Spielen der Topscorer. In der AHL kam Marcinew in drei Jahren für verschiedene Klubs zum Einsatz, absolvierte insgesamt 41 Spiele, erzielte dabei vier Treffer und war an neun weiteren Toren beteiligt.