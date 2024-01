Nach dem zweiten Auswärtssieg in Folge Greg Poss lobt die gute Teamleistung

Ob die Pinguine mit den beiden Auswärtssiegen in Crimmitschau und Kaufbeuren eine Siegesserie auf fremdem Eis starteten, wird sich am Freitag beim Gastspiel in Landshut zeigen. Es besteht besonders nach dem Auftritt am Sonntag beim 2:1-Sieg gegen den Tabellendritten ein wenig Hoffnung. Denn dort bot das Team eine der besten Auswärtsleistungen der Saison, besonders was Einsatzwille und Kampfgeist angeht.