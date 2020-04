Pinguine basteln an Zukunft : Grant Besse und Vinny Saponari bleiben

Krefeld Die beiden Stürmer der Pinguine zählten in der abgelaufenen Saison zu den Topscorern. Gespräche mit Torjäger Chad Costello werden seitens der Krefelder geführt. Auch er soll bleiben.

Besse war als Neuverpflichtung für den Angriff ein echter Glücksgriff. Der 25-jährige Amerikaner aus Plymouth, der von den South Carolina Stingrays aus der nordamerikanischen ECHL an den Niederrhein kam, bewies mit 20 Treffern und 16 Vorlagen eindrucksvoll seine DEL-Tauglichkeit. An seinem Bleiben gab es eigentlich nie Zweifel, weil die Pinguine schon Anfang des Jahres von ihrer Option für den bis zum 30.April 2021 laufenden Vertrag Gebrauch gemacht hatten. „Grant stellt mit seinem Tempo und seinem Zug zum Tor die gegnerischen Verteidiger vor große Probleme. Da uns Phillip Bruggisser verlassen hat, wird sein Direktschuss im Powerplay noch wichtiger für uns. Sollten wir hier keinen adäquaten Ersatz finden, dürfte Grant Anspielstation Nummer eins in Überzahlsituationen werden. In diesem Fall ist die 30 Tore-Marke alles andere als unrealistisch. Da er die Liga nun kennt und genau weiß, was ihn erwartet, kann er diesen Sommer entsprechend gezielt an sich arbeiten“, erklärte Sportdirektor Matthias Roos.