Personelle Lage bei Pinguinen angespannt : Besse, Hodgman und Ewanyk fehlen gegen Mannheim - Pätzold im Tor

Die personelle Lage hat sich vor dem Heimspiel gegen Mannheim am Freitag, 19.30 Uhr, nicht verbessert. Aus der angekündigten Rückkehr von Grant Besse wird jetzt doch nichts, weil der Stürmer nach seinem Check im Köln-Spiel weiter unter Kopfschmerzen klagt. Am Dienstag fuhr er gemeinsam mit Justin Hodgman, den ebenfalls Kopfschmerzen plagen, nach Paderborn. Dort arbeiten derzeit Mediziner an einer Studie, um Gehirnerschütterungen besser diagnostizieren zu können. Beide werden am Wochenende ausfallen. Das gilt auch weiter für Travis Ewanyk. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Philip Riefers, der im Spiel gegen Iserlohn einen Stockcheck in den Rücken einstecken musste.