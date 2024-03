2:0-Sieg in Crimmitschau Felix Bick rettet die Krefeld Pinguine ins sechste Spiel

Die Pinguine hatten sich am Donnerstag gegen 11.30 Uhr auf dem Weg nach Zwickau gemacht, wo sie in einem Hotel im Stadtzentrum die Nacht vor dem Spiel verbrachten. Bis auf Stürmer Alexander Ruuttu stieg die gleiche Mannschaft in den Bus, die am Dienstag mit 3:1 gewann. Der Finne hatte am Vormittag beim Training einen Puck ins Gesicht bekommen. Deshalb konsultierte er noch Mannschaftsarzt Dr. Martin Wazinski. Der Angreifer hatte sich aber zum Glück nicht verletzt. Pinguine-Pressesprecher Mark Thiel chauffierte ihn dann zum Bahnhof nach Duisburg, von wo er per Zug nach Leipzig reiste. Von dort ging es nach Zwickau ins Teamhotel.